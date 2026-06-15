年轻护理员招工难 跨不过处理排泄物心理关口

每日清晨6点，身高不足1.6米、身形消瘦的张凤芹，就要将多名体重远超自己的老人转移至轮椅上，54岁的她每天要重复数十次这类重体力工作，还需协助老人翻身、擦拭身体、清理大小便……高龄护理员已然成为内地养老机构一线主力。多间养老机构负责人坦言，近年年轻护理员招聘难度增加，机构只能转而招录50岁以上，甚至年过6旬的求职者。

据内地《经济观察报》报道，来自东北的张凤芹已在护理前线工作12年。这份繁重的护理工作，每月能为她带来5000元以上的收入，支撑着她的「北漂」生活。在她看来，54岁还能从事一份有意义且能补贴家用的工作，实属难得，「等哪天撑不住了，再回东北」。

行业薪金待遇偏低

与张凤芹同龄的张素枝也是资深护理员。她直言，大量年轻从业者，都跨不过照料老人排泄物、直面生死两道心理关卡；不少00后护理实习生更是难以忍受养老房间异味，拒绝进入失能老人居室。目前她负责的护理楼层，十余名护理员中仅有两名青年从业者。

养老护理行业薪金待遇偏低，也是吸引力不足的主因。以北京为例，养老护理专业大专、本科毕业生岗位起薪点普遍为每月4000至6000元。上海市民政局抽样数据显示，2022至2024年，当地养老护理员月均薪金同样仅5000余元。