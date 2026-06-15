行山禁忌︱阴雨天气登高远足 错穿白色雨褛增潜在风险

中港行山远足风气近年日盛，近日内地网络「建议爬山不要买白色雨衣」话题成为热搜，原来，行山衣饰有许多细节要考虑，在大雾多雨季节，即使雨衣用色也有考究，误穿白色雨衣又遇险，随时延误救援，后果可大可小。

迎面碰上易受惊

《新京报》14日报道，近日微博「建议爬山不要买白色雨衣」话题一度在热搜登顶，大量网民留言评论，「早该说了，白色雨衣是真不适合爬山！」、「雾蒙蒙看不清，迎面碰上易受惊」、「买鲜艳的衣服便于救人」等。

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报道指，视觉上，白色雨衣在大雾、阴雨及低能见度环境下，极易与云雾、天空融为一体，削弱了人体轮廓，令外人在远处未能及时发现。

报道引述航空救援研究资料显示，白色衣物在航拍镜头中，和云层或雪地的相似度达92%；在暴雨天气下，白色雨衣更会产生类似水面反光的镜面效应，会误导搜救人员以为是岩石反光，妨碍救援的搜索与定位，在行山者遇险时，可能造成错过黄金救援时间。

另外，常见于市面的白色便利雨衣，往往材质单薄及做工简单，只宜城市短时间通勤遮雨，不适合户外行山。



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白色雨衣之外，徒步运动时，也不宜乱选迷彩衣服，迷彩、灰绿、深灰等色调与山林环境相融，如遇上意外或迷路，很难及时被发现。

报道指，在判断雨衣是否适宜行山时，可在出发前将手机调至黑白模式，再对平铺的雨衣拍照，如照片几乎看不到轮廓，证明雨衣会让自己在野外变成「隐形人」，应该更换更易被人看见的雨衣颜色。



户外衣物穿搭指南：

户外衣物优选这三种颜色

萤光橙：高可见度颜色之一，在户外救援和安全装备中较常见。

樱桃红：在雾气较重或光线较暗的环境中通常更醒目。

电光黄：常见的高警示色，阴雨天辨识度较高。

选择雨衣紧盯这三处细节

反光条：优质雨衣会在肩部、后背设定高亮度反光条，进一步提升夜间或低能见度环境下的可见性。

分体式：分体式雨衣（上衣+裤子）活动更灵活，防风性也更好，更适合登山徒步。

牛津布：廉价一次性雨衣材质轻薄，耐磨性和防风性有限，更适合城市短时通勤；徒步登山建议优先选购较厚实的牛津布材质。