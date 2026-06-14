李小龙胞姊李秋源三藩市去世享年88岁 李香凝IG悼念：Rest in Peace

李小龙会facebook今日通报，该会名誉主席、李小龙胞姊李秋源去世的消息。

帖文写道：「本会以沉痛的心情，代表主席李振辉先生向各位宣布：李海泉长女、李小龙胞姊、本会名誉主席李秋源女士于本月8日在三藩市家中去世，享年88岁。现家人正处理后事并于丧痛之中，希望各界能给予平静的空间，关于丧礼等事宜，将于适当时候再向外公布。」

李小龙女儿李香凝亦在IG贴出悼念姑妈李秋源去世的帖文，共贴出李秋源年轻时时李小龙的合照。

据资料，李小龙有两个姐姐李秋源及李秋凤、哥哥李忠琛和弟弟李振辉。

李秋源曾于2013年回港出席《传奇40年—李小龙》节目期间，曾更透露弟弟李小龙儿时特别顽皮固执，爸爸并不赞成他学功夫，但奈何李小龙在武术方面有惊人天赋，不时与爸爸较劲。