李子柒︱获委任上海世界技能大赛推广大使 出道11年成「中国风」输出代表人物

内地网红顶流，凭田园风短片成为博主一姐的李子柒又有新身份。上海世赛执行局与世界技能组织周日（14日）共同宣布，李子柒出任上海第48届世界技能大赛推广大使。这是继演员肖战之后，上海世赛官宣的第二位推广大使。

上海世赛官方表示，世赛不仅是顶级专业的职业技能赛事，更是全球技能青年人才的盛会。邀请李子柒出任上海世赛推广大使，将助力向世界生动讲述中国技能故事，让更多人了解技能、尊重技能、热爱技能、投身技能。

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李子柒是谁？

现年35岁的李子柒原名李佳佳，四川绵阳，其是内地拍短片的「老祖宗」。自2015年起制作中国传统美食主题的短片，作品兼具古风与田园色彩，广受欢迎，被视为「中国风」内容输出的代表人物之一。其个人品牌「李子柒」也成功拓展至螺蛳粉等食品电商领域。目前其微博粉丝多达2762万。

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不过出道十年以来，李子柒其经过多个风波。2021年7月，李子柒在拥有千万订阅量的巅峰时期无预警停更。随后爆出她与MCN经纪公司杭州微念之间的矛盾，起因是不满自身品牌「李子柒」IP的控制权被稀释，以及利润分配不均。双方随后对簿公堂，其商业帝国一度陷入停摆。直至2020年，双方始达成和解。



2024年11月正式回归，发布了非遗漆器等全新影片，引发全球粉丝热烈关注与媒体广泛报导。