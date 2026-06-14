皇岗口岸︱赴港男客被截查 斜孭袋藏未申报116万港币︱有片
更新时间：09:55 2026-06-14 HKT
发布时间：09:55 2026-06-14 HKT
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从内地回港旅客，除非预早申报，否则不可携带超额现金。近日，皇岗海关查获一名旅客携带未申报港币116万元出境。
海关总署微信通报，海关关员在皇岗口岸旅检大厅对出境旅客及其行李物品进行监管时，发现一名男性旅客进入海关监管区时未向海关申报，且其随身携带的一个黑色挎包机检图像异常，随即对其进行拦截检查。
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经进一步检查，海关关员在挎包内发现一个装有大量港币现金的布袋，经清点，共计116万港元。
海关提醒，根据相关规定，15天内携带港币首次出境时，限额为等值5000美元，超出额度的海关不予放行。如确需携带超出限额的大量现钞，应事先到外汇管理部门或银行申领携带外汇出境许可证。
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