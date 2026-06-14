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被曝超量投放恐吓对手 哈啰单车：报道失实已报警

即时中国
更新时间：09:19 2026-06-14 HKT
发布时间：09:19 2026-06-14 HKT

内媒钛媒体上周二（9日）发布调查报道，揭露哈啰单车存在严重经营问题，包括违规超量投放、计划恐吓和「干掉」竞争对手员工等。哈啰前日否认指控，并称已报警维权；钛媒体昨回应指，报道内容均有据可查。

钛媒体在《困兽哈啰，全面失控》一文中称，在未获政府投放配额的城市，哈啰单车长期隐蔽违规投放车辆。他们趁每周五深夜监管人员休息时，让大批货车在城市边缘秘密卸下单车，待周末过后，单车自然流向市区中心。公司内部甚至将单次超投规模突破十万辆单车视为喜讯，私下举行庆功会，将此称为「惊喜开城」。

被指深夜秘密卸下单车

文章称，哈啰承受巨大上市压力，为了向投资人证明其具备持续高增长的能力，内部存在多套运营数据，报给监管部门、媒体、股东、投资人的数据各不相同，「给老板看的那份才相对真实」。

文章还引述消息人士称，哈啰曾制订过「猎鹰计划」，意图「干掉」竞争公司中的关键人物，方式包括策反、直接身体恐吓。员工被告知，「如果能把名单上的人干掉，可以获得高额奖金。」 有几名哈啰员工甚至计划将某个名单人物「揍一顿」，掌握其住址、日常行迹等私隐讯息，但该计划因对方警觉而未能实施。

随着舆论质疑，哈啰前日发声明称报道失实，误导公众认知，严重侵害公司的商业信誉与名誉权，已报警并向有关部门提交相关材料，坚决维护企业合法权益。

钛媒体回应报道有据可查

钛媒体昨发声明回应，报道所有讯息均有据可查，有据可依，欢迎任何形式的法律质证，并喊话哈啰单车「不要将行业野蛮竞争的打法，再带到舆论场的刑事报复、恐吓与打压上来」。

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