Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

云南女南博会购红枣 手机扫包装二维码即转入咸网

即时中国
更新时间：09:10 2026-06-14 HKT
发布时间：09:10 2026-06-14 HKT

一名云南女子前日在第10届中国—南亚博览会上购买红枣，扫描商品包装二维码后，跳转页面竟为涉黄网站。涉事公司称，二维码原为企业官方公众号，因长期疏于运营，域名遭境外「攻克」。目前已下架该款商品。

澎湃新闻报道，该女子介绍，她在南博会甘肃展区与朋友拼单购买了四袋红枣，每袋售价25元人民币。她发现，所有红枣包装袋的二维码区域，均被黑色涂层遮盖，无法直接扫码识别。

该女子以为扫码后显示的是商品线上链接，是商家为防止消费者查询线上价格后发现更便宜而刻意遮挡。返程后，她出于好奇，用酒精棉片清理包装袋上的黑色涂层，再扫描二维码，结果直接跳转至内容低俗的色情网站。

最Hit
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
时事热话
2026-06-13 13:00 HKT
KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元
突发
17小时前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
香港人4大悭钱方法？等超市特价/搭的士唔养车 1招惹小红书热议：内地人根本想不到
香港人4大悭钱方法？等超市特价/搭的士唔养车 1招惹小红书热议：内地人根本想不到
饮食
6小时前
月薪20万Meta工程师 舍弃物欲 全屋仅两家私 冀30岁拥1500万财务自由
月薪20万Meta工程师 舍弃物欲 全屋仅两家私 冀30岁拥1500万财务自由
投资理财
9小时前
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
影视圈
21小时前
汪明荃惊爆具体息影计划：始终都要淡出 叹陈敏儿走得早 罗家英呻80岁后头脑不灵光
汪明荃惊爆具体息影计划：始终都要淡出 叹陈敏儿走得早 罗家英呻80岁后头脑不灵光
即时娱乐
4小时前
房署首解画公屋木门铁闸「左右倒转」之谜 揭奇葩设计原因 提三大免费改善方案｜Juicy叮
房署首解画公屋木门铁闸「左右倒转」之谜 揭奇葩设计原因 提三大免费改善方案｜Juicy叮
时事热话
5小时前
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤，扬言「20元麻辣烫」拿下中国女子，西安女教师被标签Easy Girl辱华。
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤｜「20元麻辣烫」追到西安女教师 涉辱华标签Easy Girl
即时中国
2026-06-13 07:00 HKT
父亲节︱韩国药剂师爸爸为妻来港 融入生活懂广东话爱吃牛腩面 变身街坊「Oppa」
父亲节︱韩国药剂师爸爸为妻来港 融入生活懂广东话爱吃牛腩面 变身街坊「Oppa」
社会
7小时前