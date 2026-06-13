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台湾爱滋校车司机自称「神明附身」 性侵9女 5人惨中招

即时中国
更新时间：22:12 2026-06-13 HKT
发布时间：22:12 2026-06-13 HKT

台湾中部惊传校车司机性侵案，一名身染爱滋病毒（HIV）的李姓男子，自称是「妈祖儿子」、假装神明附身，以需要「补气」为由性侵至少9名女子，包括6名高中女生。其中5名受害人已证实被传染爱滋病毒。检方已起诉李男，但发传传染链已扩及中部三个县市。

据指李男有嫖妓及援交等买春习惯，又拥有多重性伴侣，到底有多少人遭性侵及遭传染备受关注。

少女受骗遭多次性侵

根据调查，李男是巴士司机，同时有接办校车业务。他经常向人自称「妈祖儿子」，还展现出获神明降体的样子，塑造虔诚正面的假象，令入世未深的女学生受骗上当。

据指李男多次利用搭校车的女学生的信任，私下约在住处或旅馆见面性侵。其中一名女学生在2022年到2025年间，以每2个月1次的频率，先后被性侵16次。

一名16岁少女被李男诱骗到住处性侵得逞后，女学生因为身体不适就医，结果验出感染爱滋病毒。她以简讯通知李男，李男却已读不回，甚至在收到简讯当天佯称「玄天上帝」附身，成功让另一名成年女性帮他「补气」性侵得逞。

目前发现李男曾性侵至少9名女子，5人被传染爱滋病毒，须终身追踪服药，年纪最小的受害人仅15岁。她们得知真相后身心严重受创，检方调查后提出32项控罪。

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