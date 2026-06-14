榴梿喂羊｜河北果农每周两次「加餐」 惊揭羊肉奇妙变化：清甜无「骚味」｜有片

在香港，买一个泰国榴梿动辄要过百港元，但在河北却有果农用榴梿来喂羊！邢台一名水果店老板近日因上载「榴梿喂羊」的影片在网络爆红。画面中一头头山羊争相抢食金黄色的榴梿果肉，引来大批网民惊呼「太豪」、「羊过得比人还好」，甚至直言「第一次想当羊」。更令人称奇的是，果农透露羊群长期食用榴梿后，羊肉竟产生了奇妙变化，变得肉质鲜嫩清甜，且几乎毫无膻味（骚味）。

损耗榴梿变废为宝

据内地媒体报道，当事人赵先生在当地经营泰国A级榴梿零售生意，每斤进货价约26元人民币，每次进货量高达150至200箱。在运输和存放过程中，难免会出现果壳破损、未熟、俗称「哑果」或「死包」等无法售卖的损耗果。赵先生强调，为了诚信经营，他绝不会将这些瑕疵果卖给消费者，但又不欲浪费，于是两年前起尝试用这些损耗榴梿喂羊。

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赵先生家中养了30多头羊，平日不喂人工饲料，主食为青草及麦苗。而这些无法出售的榴梿，以及即将过期的西瓜、香蕉等水果，就成为了羊群每周两至三次的「额外加餐」。

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「水果羊」1公斤25人仔

这种奢华的喂养方式持续了两年，赵先生意外发现羊肉的品质出现了显著提升。由于长期食用榴梿等水果，羊肉的肉质变得特别鲜嫩，咀嚼时还带有淡淡的清甜味，最难得的是，连平日极难消除的羊膻味（羊骚味）也大为减轻。

赵先生表示，这些「水果羊」平日多数留给家人及亲友自行食用。由于品质极佳，偶尔有邻居或熟客碰上他宰羊时要求购买，他便以每斤50元（1公斤25元）人民币的价格出售，每次都迅速被抢购一空。

不少网民看过影片后纷纷留言调侃，表示羡慕这群「实现榴梿自由」的羊，笑言「50块（人民币）可以买一斤羊肉，但买不到一斤榴梿，这波简直赚大了」。相关专家则指出，这种做法成功将水果垃圾转化为优质饲料，是「变废为宝」的另类循环经济典范。