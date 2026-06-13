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新疆塔克拉玛干沙漠 迎今年首场荒漠洪水

即时中国
更新时间：09:57 2026-06-13 HKT
发布时间：09:57 2026-06-13 HKT

位于新疆的塔克拉玛干沙漠周二出现今年首场洪水，形成荒漠洪水奇观。中国气象局专家昨分析，此为高温融雪叠加降雨导致，洪水可为沿岸植被提供宝贵水源，带来生态修复机遇，但极端洪水可能会冲毁公路、铁路以及油气设施等，带来灾害风险，提醒附近居民汛期多关注官方预警信息。

塔克拉玛干沙漠是中国最大的沙漠。路透社气候监测数据显示，该沙漠自2021年以来，持续遇到相同规模的洪水，但通常在8月气温达巅峰时才出现。今年气温提早飙升，新疆昨日气温达到38摄氏度，相较往年平均温度高7.3摄氏度。

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央视昨日引述中国气象局分析师孙倩倩表示，本月上旬，新疆西部和南部频繁降雨，降雨量较常年同期明显偏多，部分地区多出一倍甚至两倍以上。同时，近期南疆气温偏高，甚至出现高温，天山昆仑山的冰川积雪大面积融化，融水顺着山谷倾泻而下，汇入塔里木河，使河流水位暴涨，河水溢出河道流入沙漠低洼地带，形成沙漠洪水。
 

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