Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国家安全部提示：警惕海洋谍龟谍鱼出没

即时中国
更新时间：08:50 2026-06-13 HKT
发布时间：08:49 2026-06-13 HKT

警惕谍龟谍鱼！国家安全部昨日发布安全提示，称在中国某海域发现有较大型活体海洋动物被挂上传感器，窃取海洋敏感数据。

文章指，近年来，国家安全机关工作发现，境外间谍情报机关通过多种新型间谍设备，持续搜集窃取中方海洋敏感数据。其中包括，中国某海域曾查获境外某海洋研究所投放的球形海洋监测浮标，实时搜集周边声波数据和中国潜艇的声纹信息。

还有较大型活体海洋动物被挂上传感器，在特定区域游动，实时收集附近的水温、盐度、洋流等海洋环境敏感数据，并通过卫星向境外传输。

国家安全机关还发现，有境外公司打着「航海服务」旗号，向商船货轮推销安装「新型船舶电子设备」。这类装置实则为多模态情报采集装置，既能实时捕捉港口动态，又可整合气象、导航等数据，形成「海上监视网」。

国家安全部表示，海洋的洋流动态、水温特性、温度分布及海底地形等属于敏感数据资料，一旦被境外间谍情报机关窃取，将严重危害国土安全、军事安全、经济安全。
 

最Hit
白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片
00:29
白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片
即时中国
2026-06-12 07:00 HKT
明爱KOL女实习医生被医管局解雇 涉擅用医生帐号浏览病人资料 不诚实使用电脑被捕
01:46
明爱KOL女实习医生被医管局解雇 涉擅用医生帐号浏览病人资料 不诚实使用电脑被捕
社会
11小时前
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
即时中国
16小时前
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
2026-06-11 18:47 HKT
陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝
01:54
陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝
影视圈
17小时前
铜锣湾AIGLE年度开仓低至3折！$199起入手GORE-TEX风褛/雨靴/运动裤 指定货品额外7折
铜锣湾AIGLE年度开仓低至3折！$199起入手GORE-TEX风褛/雨靴/运动裤 指定货品额外7折
时尚购物
14小时前
马场浮世绘｜麦道朗赴英担任副帅
马场浮世绘｜麦道朗赴英担任副帅
马圈快讯
13小时前
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤，扬言「20元麻辣烫」拿下中国女子，西安女教师被标签Easy Girl辱华。
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤｜「20元麻辣烫」追到西安女教师 涉辱华标签Easy Girl
即时中国
2小时前
陈敏儿离世丨患慢性病去年做大手术腹部留14厘米伤口 曾办生前告别会 3月分享最后近照
01:54
陈敏儿离世丨患慢性病去年做大手术腹部留14厘米伤口 曾办生前告别会 3月分享最后近照
影视圈
16小时前
陈敏儿离世丨与廖启智育三子 幼子血癌早夭 长子廖文哲与次子廖文信投身音乐及幕后工作
陈敏儿离世丨与廖启智育三子 幼子血癌早夭 长子廖文哲与次子廖文信投身音乐及幕后工作
影视圈
14小时前