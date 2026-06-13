国家安全部提示：警惕海洋谍龟谍鱼出没

警惕谍龟谍鱼！国家安全部昨日发布安全提示，称在中国某海域发现有较大型活体海洋动物被挂上传感器，窃取海洋敏感数据。

文章指，近年来，国家安全机关工作发现，境外间谍情报机关通过多种新型间谍设备，持续搜集窃取中方海洋敏感数据。其中包括，中国某海域曾查获境外某海洋研究所投放的球形海洋监测浮标，实时搜集周边声波数据和中国潜艇的声纹信息。

还有较大型活体海洋动物被挂上传感器，在特定区域游动，实时收集附近的水温、盐度、洋流等海洋环境敏感数据，并通过卫星向境外传输。

国家安全机关还发现，有境外公司打着「航海服务」旗号，向商船货轮推销安装「新型船舶电子设备」。这类装置实则为多模态情报采集装置，既能实时捕捉港口动态，又可整合气象、导航等数据，形成「海上监视网」。

国家安全部表示，海洋的洋流动态、水温特性、温度分布及海底地形等属于敏感数据资料，一旦被境外间谍情报机关窃取，将严重危害国土安全、军事安全、经济安全。

