小龙虾｜河南11岁男童狂食50只致血尿 医生：过量可致「龙虾病」

在河南郑州，一名11岁男童随家人外出用餐时，一次过暴食约两斤（约1公斤，约40至50只）小龙虾，当晚随即出现呕吐及小便带血（血尿）等严重症状。男童被送院后确诊为急性肾损伤。医生提醒，儿童的肾脏发育尚未完全，对高蛋白食物的代谢能力有限，建议儿童每次食用小龙虾不应超过10只。

小龙虾儿童不宜吃逾10只

据内地媒体《大参考》报道，涉事男童平日食量较大。事发当晚，他进食了大量小龙虾，回家后不久身体便出现异常，不仅呕吐不止，尿液更呈现红色。家人大惊下立即将他送往河南省中医院求诊。

2014年以后，小龙虾从湖北、江苏、湖南等地区的热明食品逐渐成为全国性普及美食。 小红书

小龙虾在中国是美食之一。 小红书

河南省中医院肾病科副主任解红霞表示，小龙虾、蚕蛹及黄鳝等食物均属于高蛋白的「异体蛋白」。若在短时间内大量摄取，人体的免疫系统会产生剧烈反应，形成大量免疫复合物。这些复合物沉积在肾脏并堵塞肾小管，因而导致呕吐及血尿，引发急性肾损伤。解医生指出，由于儿童的肾脏及代谢系统仍在发育阶段，功能不及成人完善，暴食高蛋白食物极易加重肾脏负担。

医学界指出，每年夏季因食用小龙虾而患上「龙虾病」（医学上称为「横纹肌溶解症」）的个案并不罕见。患者多在进食后40分钟至24小时内发病，主要症状包括突发性全身肌肉酸痛、胸闷、呕吐及排出酱油色尿液等，严重者可引发急性肾衰竭，甚至危及生命。

专家建议，市民食用小龙虾时应注意衞生，活虾在烹调前应先置于清水中饲养24至36小时以吐净泥沙，并必须彻底刷洗，去除头部、两鳃和虾线。由于虾头容易积聚重金属、寄生虫和细菌，市民应避免食用。此外，过敏体质及痛风患者亦应避免食用小龙虾，以免诱发病症。

