「四个朋友」爆红︱内地自助麻雀房 4年开1.4万间跑赢蜜雪冰城

内地无人值守棋牌室（活动室）「四个朋友」，近年在全国急速扩张，凭「线上引流、线下承接」、一张自动麻雀枱、一把智能锁，在4年之间，在全国300余城市开了1.4万间店，速度快过蜜雪冰城。

人均消费¥15元

据《都市快报》报道，「四个朋友」崛起于长沙德思勤商圈一写字楼的一个6包厢样板房，创始人吴文追摸索出一条「线上引流、线下承接、自助服务、全域复制」，再以极简的自助服务模式，两年半时间便开了过万间店，相比之下，蜜雪冰城花了13年，正新鸡排走了6年，才达到同样规模。

「四个朋友」的成功之道，是把人力成本压至最低，消费者只要在线上扫码，便可选房订房，抵达后自行打开智能锁，与朋友打麻雀、玩啤牌。成本控制至极致下，「四个朋友」能做到「60元4小时」，人均消费仅15-20元人民币，对追求轻量化社交、私密休闲及低成本解压的年轻人，构成莫大吸引力。

切合私密休闲需求

报道指，在浙江杭州观察到，光顾「四个朋友」的客群，往往不是「职业雀友」，而是放工后的同事局、周末的闺蜜局、情侣/家庭不想回家时的「第二客厅」，麻雀只是让大家坐下来的媒介。

杭州目前有68间「四个朋友」。消费者贺先生表示，一个月平均要来五六次，每次玩6小时，他直言：「这里很便宜，平均每人只要15元左右，空间也很私密。」

工作人员称，周末节假日，棋牌室基本爆房房。

此外，加盟商亦只要一部电话便可以管理，「轻资产、低门槛」让这间加盟店急速壮大。

不过报道指出，「四个朋友」的加盟商，也面对选址失误、装置故障及平台流量波动等挑战。