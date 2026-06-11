旅韩大熊猫「华妮」诞下第四胎 171克雌性幼崽叫声洪亮

旅居南韩三星爱宝乐园的大熊猫「华妮」（又名「爱宝」）于6月3日上午10时53分顺利产下一只雌性幼崽，体重170多克，叫声洪亮、活力良好。这是「华妮」自2016年旅韩以来的第四胎，也是中国大熊猫保护研究中心旅居海外大熊猫今年产下的第一只幼崽。

产程约两小时母女平安

据爱宝乐园方面介绍，「华妮」当日出现阵痛后约两小时便顺利分娩。幼崽体重为171克，与其兄姐「福宝」（197克）、「睿宝」（180克）及「辉宝」（140克）相比，体重处于良好水平。目前「华妮」与幼崽身体健康状况良好，母女平安。

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专程前往南韩为「华妮」接生的中国大熊猫保护研究中心专家王平峰表示，已有生产经验的「华妮」迅速抱起幼崽、舔舐安抚，带崽行为熟练平稳。当日下午，在饲养员协助下，王平峰两次辅助幼崽吃奶，确认已成功吸食到母乳。

中韩合作十年成果

2016年3月3日，雄性大熊猫「园欣」与「华妮」抵达三星爱宝乐园，开启为期15年的中韩大熊猫保护科研合作之旅。十年来，在中方专家指导下，「华妮」与「园欣」通过自然配对，先后于2020年诞下「福宝」、2023年诞下双胞胎「睿宝」和「辉宝」，以及今次第四胎。

其中，「福宝」已于2024年4月返回中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地。

中韩专家联手照顾

自「华妮」出现临产反应以来，中国大熊猫保护研究中心除立即派出专家赴韩现场指导及接生外，还建立了线上专家团队，与韩方专家密切关注生产情况。王平峰将在韩国停留一段时间，继续协助照顾母幼，线上专家团队亦将持续提供远程指导。

爱宝乐园表示，今年适逢中韩大熊猫保护共同研究启动十周年，此次幼崽诞生别具意义。乐园计划待幼崽能够独自行走、具备免疫力后，再讨论向公众开放展示的时间。此前「福宝」等兄姐均在出生后约五至六个月首次与公众见面。

