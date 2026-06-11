全国高考2026︱海归女硕士再上试场 盼入大专学技术

现年28岁、拥有英国皇家艺术学院硕士学位的薛女士近日再次参加北京高考，她称自己将目标学校定在大专，希望学习一门技术，「在校园生活中回归规律的生活作息」。

2015年，薛女士以530多分考入北京服装学院工业设计专业，后进入全球QS专业排名第一的英国皇家艺术学院攻读服务设计硕士。毕业后她开始创业，并选择再次参加高考。



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6月8日，薛女士在结束英语考试接受内媒「大象新闻」采访，称硕士毕业后她回国工作了一段时间，但工作让她对自我价值产生迷茫，于是她选择离职做宠物用品方向的家居品牌创业，并希望系统地学习新技能。

校园中回归规律生活

与此同时薛女士开始考虑重新进入校园环境，并将目标定在了大专，「大专很有针对性，可能会更适合我去学一门技术。而且因为我没怎么复杂，应该考不到本科线。」她同时希望通过接触更多年轻人，让思维保持年轻，并在校园生活中回归规律的生活作息，享受学生优惠、食堂、球场等公共措施。