深圳飞北京航班有乘客吸烟 航司：移交警方

有网友前日在社交平台发文称，「乘坐东海航空DZ6209次航班从深圳飞往北京大兴时，有人在飞机上抽烟」，引发关注。

东海航空方面昨日证实称：「当天已按规定程序处置，并已移交给大兴警方。」

据南方都市报报道，周一，该名网友在社交平台发文表示，「今天坐东海航空的DZ6209从深圳飞往北京大兴，睡梦中一个人路过我身边，突然闻到很浓郁的烟味，还以为是自己太敏感，过了两分钟发现空乘和安全员都去找这位乘客了。」

根据《民用航空安全保卫条例》，航空器内禁止在禁烟区吸烟。此外，《公共航空旅客运输飞行中安全保卫工作规则》显示，航空器上的非法干扰行为包括：吸烟（含电子香烟）、使用火种的。