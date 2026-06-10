夏兰特x王老吉︱中国品牌掷「银弹」邀球星联乘 朗拿度「被代言」金嗓子最骑呢

英超球星夏兰特出任王老吉代言人，其洗脑广告歌更成为热搜。回看世界球星代言中国产品，巴西的朗拿度「被代言」金嗓子喉糖，一度闹出风波。

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讹称照片仅作内部留念

巴西传奇球星朗拿度（Ronaldo）的照片，一度成为金嗓子喉糖的包装标配，令该产品成为家传户晓的喉糖。

这宗成功的运动行销，背后原来充满荒谬味道。原来朗拿度2003年随皇家马德里访问中国时，金嗓子创办人江佩珍以数十万欧元，请得朗拿度出席私人宴会。



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当时，江佩珍要求朗拿度穿上印有金嗓子名字的球衣，要求朗拿度拿著该品牌的喉糖拍照，声称仅作内部留念用途，并未签署任何商业代言合约。

不过，金嗓子却擅自将朗拿度的照片，制作广告及作为产品包装设计，大肆宣传。

美施任蒙牛代言人

朗拿度对被盗用肖像权一事，至2005年才无意中知道自己「被代言」，广告在中国广泛播出。由于金嗓子利用朗拿度肖像拍出的广告很低质「很low」，令朗拿度知道真相很极之愤怒，即时解雇当时的经理人，并向金嗓子索赔1000万欧元。双方直至2007年始达成私下和解协议。



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金嗓子经此一事，仍继续采用球星宣传策略，于2007年与巴西另一球星卡卡（Kaká）正式签约，担任代言人。

此外，球王美斯（Lionel Messi，又译梅西）与C朗拿度（Cristiano Ronaldo），亦分别在2018年及2019年，出任中国蒙牛及男装品牌「柒牌」的代言人。