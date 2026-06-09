继小红书后抖音出手 两周下架逾1500片严打跨境投资

内地官方近期严厉打击非法跨境炒股，各大社交平台也配合整治相关荐股、炒股内容。继小红书后，短视频分享平台「抖音」明确严禁诱导非法跨境投资相关内容，过去两个月处置相关违规内容1500多条。

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小红书亦已处置相关内容

财联社引述抖音相关负责人的消息称，抖音明确严禁诱导非法跨境投资相关内容，包括但不限于教授或引导办港卡开证券账户、无资质提供办港卡服务等行为，近两周处置相关违规内容1500多条。

据悉，此前多部门已针对非法跨境证券期货经营乱像提出整治要求，抖音持续强化平台内容管控，从严清理各类违规导流信息，引导投资者正确看待投资行为。

内地社交平台「小红书」早前也公布，近期已对金融生态进行治理，当中针对「抓紧港美股开通分享帖」相关违规行为线索，已处置非法诱导跨境投资等违规笔记539条及评论146条。