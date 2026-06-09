黎家盈等神23乘组亮相北韩文艺晚会 习近平金正恩同场观看｜有片

6月8日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在北韩领袖金正恩和夫人李雪主陪同下，在平壤体育馆一道观看专场文艺演出。神舟二十一号航天员乘组、神舟二十三号航天员乘组在中国太空站的全家福画面，亮相文艺演出现场大屏幕，当中包括香港首位航天员黎家盈。

新华社报道，当晚9点时许，习近平夫妇和金正恩夫妇一同登上体育馆主席台。全场观众和演职员以热烈的掌声和欢呼声表达欢迎和致敬。

演出充满激情、气势恢宏，洋溢著中朝人民之间的友好情谊。演员们以歌曲、舞蹈、杂技等形式，表达对习近平时隔7年再次访问北韩的热烈欢迎，抒发期待巩固和发展中朝传统友好合作的真挚情感。

报道称，《我和我的祖国》、《茉莉花》、《红旗飘飘》等耳熟能详的中国歌曲引起全场强烈共鸣，赢得阵阵掌声。习近平和金正恩对演员们的精彩表演频频鼓掌致意。

演出在《朝中友谊万古长青》的歌声中落下帷幕。中朝双方代表执送以两党两国最高领导人夫妇名义向演职员赠送的花篮，祝贺演出成功。