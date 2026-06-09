饭后转呼拉圈︱浙江28岁女剧痛3小时 内脏「粉碎」终切脾保命

浙江一名28岁女子近日因饭后转动加重版呼拉圈，导致脾脏破裂、腹腔积血逾1,000毫升，须紧急切除脾脏方能保命。主刀医生形容，其脾脏已「碎成血豆腐」。浙大四院急诊科透露，近期已接连收治3宗因转呼拉圈导致内脏破裂的患者。

剧痛两三小时始送院

据《都市快报》及浙大四院消息，事发当晚6时许，28岁的王彤（化名）吃完晚饭后约半小时，便开始用网上购买的重型呼拉圈做运动。不久后，她感到左上腹传来剧烈痛楚，起初以为是肌肉酸痛或消化不良，在家忍耐两三小时后，疼痛越趋剧烈，人开始发晕，才由家属召唤救护车送院。

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救护车于翌日凌晨1时许抵达浙江大学医学院附属第四医院急诊室，王彤当时脸色苍白、嘴唇发紫，血压仅80/50毫米汞柱，处于失血性休克早期。超声检查显示其腹腔内大量积血，情况危殆。

饭后转呼拉圈致脾脏破损非孤例。 unsplash

该院急诊外科副主任、主任医生王帅打开腹腔后发现，患者的脾脏已完全碎裂，形态如同打散的血豆腐，破损处持续活动性出血。手术团队只能将脾脏切除，方能止血保命。王彤术后情况稳定，现已康复出院。

王帅解释，脾脏是腹腔中质地最脆弱的实质性脏器，内部布满血管，质地就如「嫩豆腐」一般，位于左上腹，受外力撞击极易破裂。事主进食后半小时，胃部饱满、腹腔张力增大，脾脏处于充血状态，体积轻度增大，此时转动重型呼拉圈，反复撞击左上腹肋弓与腹部交界处，力量直接传导至脾脏，导致破裂。

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院方连收三宗同类个案 吁慎用「加重款」

浙大四院急诊透露，该名女子并非单一个案，近期已接连收治3宗因转呼拉圈导致脾脏破裂的女性患者。三人损伤程度不一，但均存在脾脏破损及活动性出血的问题。更令人忧虑的是，其中有人被送进抢救室前，仍向家人表示「只是肚子有点疼，可能是吃坏肚子了」。

医生建议，如仍希望转呼拉圈，应遵守以下原则：

选购1公斤以内的轻质呼拉圈，避免「加重款」；

转动时间每次不超过15分钟，避免肌肉疲劳后姿势变形；

饭后至少两小时再进行，待胃排空、腹腔压力降低；

运动时将呼拉圈位置调低，减少对脾脏区域的撞击。

医生特别提醒，运动后若出现固定的左上腹持续剧痛，并伴随冒冷汗、头晕无力，甚至左肩莫名酸痛等症状，极可能是内脏出血，必须立即就医，切勿当作肌肉拉伤在家强忍，以免延误救治。

