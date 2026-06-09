罗湖口岸︱妇人拖箧南下过X光机 揭泥渍胶袋藏224枚汉宋古钱︱有片

罗湖日前有出境旅客，将行李过X光机时，被海关发现图像异常，经检查，在沾满泥渍的胶袋内，起出224枚汉代至宋代钱币。

具明显出土痕迹

海关发布消息，指近日，罗湖海关关员发现一名女性出境旅客，进入海关监管区未向海关申报，且其随身携带的行李机检图像异常，关员立即对其进行拦截检查。

罗湖海关关员在出境女旅客行李搜出224枚汉至宋代古钱。海关发布

罗湖海关关员在出境女旅客行李搜出224枚汉至宋代古钱。海关发布

罗湖海关关员在出境女旅客行李搜出224枚汉至宋代古钱。海关发布

经检查，海关关员在该旅客携带的背包底部发现一个沾满泥土污渍的透明密封袋，打开后，发现里面是与潮湿泥土紧密粘连结块的疑似古铜钱币，钱币表面多处附著青绿色水渍，经清点共计224枚。

后经广东省文物鉴定站鉴定，上述钱币为汉代至宋代钱币，部分带有明显的出土痕迹，属于禁止出境的一般文物。

根据《中华人民共和国文物保护法》规定，文物出境，应当经国务院文物行政部门指定的文物进出境稽核机构稽核。经稽核允许出境的文物，由国务院文物行政部门发给文物出境许可证，从国务院文物行政部门指定的口岸出境。任何单位或者个人运送、邮寄、携带文物出境，应当向海关申报，海关凭文物出境许可证放行。走私文物构成犯罪的，依法追究刑事责任；构成走私行为，尚不构成犯罪的，由海关依照有关法律、行政法规的规定给予处罚。