驻京观察：明星餐饮集体退潮？

随着上上谦火锅上海南京东路门店歇业，这个由内地知名男星薛之谦创立、曾红极一时的明星餐饮品牌彻底退出市场。从巅峰时期近30间门店、日营收百万元人民币，到全国门店悉数闭店，上上谦的落幕，成为当下明星餐饮集体退潮的又一个缩影。

上上谦靠薛之谦IP撑起

上上谦自2012年创立起，便深度绑定创始人薛之谦的个人IP，从装修风格、品牌标识到店内宣传，处处烙印着明星元素，依靠粉丝「应援」迅速走红，巅峰时期门店遍布多座一线及新一线城市。但热度难以维系长久经营。2019年薛之谦退出品牌股东行列，明星背书不复存在，叠加后续被曝餐具卫生不达标等食安问题，品牌口碑持续下滑，门店逐年缩减。

不仅上上谦，陈赫的贤合庄、郑恺的火凤祥等一众明星火锅品牌，也陷入或加盟乱象或食安问题等困境，大幅收缩门店。高开低走，似乎成为明星餐饮难以摆脱的宿命。

盘古智库高级研究员江瀚向笔者分析，明星餐饮集体退潮并非偶然，这类品牌多数「重营销、轻产品」，过度透支明星流量制造热度，在流量红利鼎盛阶段，粉丝经济能短暂撑起门店客流，但明星滤镜终会消退。品牌盲目加速加盟扩张，则进一步拉低品控标准、放大管理漏洞，一旦出现食品安全、运营乱象，消费者便会快速离场。

上上谦的落幕，也是国内整个餐饮行业发展变局的真实写照。当前国内消费市场景气不足，民众消费意愿趋于保守，更加看重性价比。餐饮市场迈入「高代谢」时代，品牌生存周期大幅缩短。《2026中国餐饮连锁化发展白皮书》显示，2025年超过6成停业餐饮门店经营时长不足2年。不少品牌凭借短视频一夜爆红，热度却短短几个月便快速消退，甚至直接闭店消失。整体消费环境趋于理性之下，网红标签再也无法成为长久护身符。

杨浚源