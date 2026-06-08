增重变住院︱沪男误信养生主播「线上舌诊」日吞18包营养素致坏胃

近年，不少「伪养生」带货主播假冒专业，以「线上看诊、量身调理」为幌子，诱导消费者超量服用普通食品，导致民众花钱又伤身。近日，上海一名急需增重的男子便因误信谎言，过量服用「固体饮料」导致肠胃严重受损住院，增重变减肥。

超量服用20倍

这名身处上海的刘姓男子身高178厘米、体重63公斤，因一直有增重需求，今年3月在直播平台关注了名为「陈老师讲增重」的主播。该主播自称资深专家，宣称贩售的固体饮料等产品是「功能性草本营养素」，具备排毒、调理身体等功效。

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男子增肥变减肥。极目新闻

主播随后透过「线上舌诊」断定刘先生身体有多项问题，并为其量身打造调理方案，要求他每天服用18包相关产品。刘先生前后累计花费超过万元。事后调查发现，主播指导的服用剂量远远超出产品说明书标准，部分产品的服用量甚至达到了建议剂量的20倍。

胃炎肠道紊乱致暴瘦

服用「营养品」一两周之后，刘先生不仅没有变胖，体重反而暴跌，并出现晕眩、腹胀等不适症状。然而，主播却将这些异常反应硬拗成是正常的「排毒现象」，并继续劝诱他加码消费。

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最终刘先生在连续服用产品一个月后，因严重消化不良、慢性胃炎等问题被迫住院治疗。经医生检查，确诊为「非活动性胃炎伴胆汁反流」。医生指出，长期超量摄取益生菌与膳食纤维，是导致他肠道功能紊乱的主因。

男子提供的诊断证明。极目新闻

目前，刘先生已向上海相关执法部门检举该名主播涉嫌非法行医、违规开展医疗诊疗活动，正对主播的专业资质展开全面核查。