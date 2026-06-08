Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

增重变住院︱沪男误信养生主播「线上舌诊」日吞18包营养素致坏胃

即时中国
更新时间：21:30 2026-06-08 HKT
发布时间：21:30 2026-06-08 HKT

近年，不少「伪养生」带货主播假冒专业，以「线上看诊、量身调理」为幌子，诱导消费者超量服用普通食品，导致民众花钱又伤身。近日，上海一名急需增重的男子便因误信谎言，过量服用「固体饮料」导致肠胃严重受损住院，增重变减肥。

超量服用20倍

这名身处上海的刘姓男子身高178厘米、体重63公斤，因一直有增重需求，今年3月在直播平台关注了名为「陈老师讲增重」的主播。该主播自称资深专家，宣称贩售的固体饮料等产品是「功能性草本营养素」，具备排毒、调理身体等功效。

相关新闻：提防YouTube「伪医疗」频道！ AI造假医生、学者专攻长者 获20万追踪 网友：家里长辈超爱看

男子增肥变减肥。极目新闻
男子增肥变减肥。极目新闻

主播随后透过「线上舌诊」断定刘先生身体有多项问题，并为其量身打造调理方案，要求他每天服用18包相关产品。刘先生前后累计花费超过万元。事后调查发现，主播指导的服用剂量远远超出产品说明书标准，部分产品的服用量甚至达到了建议剂量的20倍。

胃炎肠道紊乱致暴瘦

服用「营养品」一两周之后，刘先生不仅没有变胖，体重反而暴跌，并出现晕眩、腹胀等不适症状。然而，主播却将这些异常反应硬拗成是正常的「排毒现象」，并继续劝诱他加码消费。

相关新闻：「伪科学」肆虐 营养学会调查：逾四成网上「减肥资讯」有误导 误信或危害健康

最终刘先生在连续服用产品一个月后，因严重消化不良、慢性胃炎等问题被迫住院治疗。经医生检查，确诊为「非活动性胃炎伴胆汁反流」。医生指出，长期超量摄取益生菌与膳食纤维，是导致他肠道功能紊乱的主因。

男子提供的诊断证明。极目新闻
男子提供的诊断证明。极目新闻

目前，刘先生已向上海相关执法部门检举该名主播涉嫌非法行医、违规开展医疗诊疗活动，正对主播的专业资质展开全面核查。

最Hit
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
8小时前
吴婉芳二仔胡智同严重受伤急做手术 遇无妄之灾憔悴病容曝光 早前举行豪门婚礼掀热话
吴婉芳二仔胡智同严重受伤急做手术 遇无妄之灾憔悴病容曝光 早前举行豪门婚礼掀热话
影视圈
8小时前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
6小时前
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
影视圈
9小时前
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
02:39
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
影视圈
10小时前
黑雨维持一小时 天文台晚上9时35分改发红色暴雨警告信号︱持续更新
社会
27分钟前
菲律宾7.8级地震︱至少5伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
01:16
菲律宾7.8级地震︱至少32死逾200伤 震后约五小时海啸威胁已大致解除︱持续更新
即时国际
28分钟前
北上洗牙掀「蛀牙罗生门」 3只蛀牙港深两地3种说法 种牙变补牙 港男庆幸保住只牙｜Juicy叮
北上洗牙掀「蛀牙罗生门」 3只烂牙港深两地3种说法 种牙变补牙 港男庆幸保住只牙｜Juicy叮
时事热话
6小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 16:00 HKT
探员进入地盘调查。曾志恒摄
00:38
屯门简约公屋地盘33岁男工外墙唧胶失足 飞堕40米送院抢救后不治
突发
3小时前