全国首个「机械工人」登武汉家庭 煮饭折衫抹枱瓣瓣掂｜有片

全国首个专为家庭场景设计的通用机械人近日于武汉光谷亮相。首批100台机械人已正式进驻社区展开规模化测试。这款被定位为「家庭伙伴」的机械人不仅能自行扫描家居地图，更能独立完成叮饭、洗碗、折衫及抹枱等日常家务，未来更计划推广至有老人、儿童或宠物的家庭试用。

充电两小时续航八小时

这款名为「小光」（「拾光S1」）的机械人身高1.67米，采用「半人形」设计，上半身配备人手形抓夹，下半身则为静音轮式底盘。其占地不足1平方米，充电2小时可续航8小时。据研发企业「极佳视界」项目经理尚登科介绍，小光的智商目前相当于三、四岁的小朋友，首次进入新家时会自动扫描并识别家具位置；若家居布局改变，用户只需发出语音指令「重新学习环境」，机械人便能在数分钟内自行更新，毋须工程师上门。

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在实际演示中，这款机械人已能独立完成使用微波炉、将餐具放入洗碗机、从洗衣机取出衣物并折妥，以及清洁桌面和马桶等7项基础家务。虽然其操作速度被指「比人类慢了不少」，但其精细度已相当高，单是「加热食物」一项便包含抓取、开关微波炉门及计时等十多个步骤，每一步皆经过上千次训练。

研发团队透露，研发团队计划在今年第三季度推出升级版「拾光S2」，机械人设计将优化，底盘体积缩小60%以适应小户型，并将续航力提升70%，同时将操作高度扩大至2.2米，以便执行抹窗及高处取物等任务。此外，团队目前正训练机械人学习喂金鱼、插花、读绘本及清理宠物粪便等新技能。

据悉，该项目将于今年第三季度在武汉免费提供100个试用名额，优先开放予有长者、儿童或宠物的家庭申请，且有陪护及打理需求之家庭申请。