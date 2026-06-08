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苏州女被小米SU7电吸门夹手骨折

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更新时间：09:44 2026-06-08 HKT
发布时间：09:44 2026-06-08 HKT

江苏苏州赵女士近日下车关门时右手拇指被小米SU7电吸门夹住并自动吸合，当场剧痛冒汗，手指迅速肿胀。经医院检查确诊为右手拇指骨折，需养伤1至2个月，起居与工作均受严重影响。小米官方客服确认电吸门无防夹功能，存在夹伤风险，已记录事件并跟进。

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据《扬子晚报》报道，赵女士购车仅两个月，事发时习惯性反手关门，拇指未及时撤离，电吸门无缓冲猛然吸合，挤压力堪比成人大力关门。她自述并非刻意归责，但电吸门瞬间力度令人恐惧，已通过汽车APP反映。小米官方致歉并跟进处理。

 
 
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