中国观察：华为「韬」光养晦 走出中国晶片路

我们日常用的手机、平板电脑，内部都藏着小小的晶片。过去半个多世纪，晶片的升级都靠着「摩尔定律」的指引，但上月中国科技公司华为推出韬（τ）定律，为晶片发展开辟了新方向，也为中国破除美国「卡脖子」（技术围堵）迈出重要一步。

若把晶片比作一间课室，里面的晶体管就是课桌。摩尔定律的思路是不断缩小课桌尺寸，课室能够摆越来越多课桌，晶片运算速度就会变快、价格变低。不过如今课桌已经小到接近原子，继续走「越做越小」的路，只会走进死胡同，这就是摩尔定律的瓶颈。

韬定律跳出「缩小尺寸」的思路，改用缩短数据跑动时间，来提升晶片性能。希腊字母「τ」代表时间，与中文的「韬」字同音。在韬定律之下，在同一个大小的课室内，不用刻意把课桌改小，而是重新排列课桌位置、缩短同学传递书本的距离，优化走动路线，让书本（数据）传递耗时变短，整个课室的办事效率照样大幅提升，这就是韬定律的核心。

这意味着研发团队只要压缩每一处数据等待时间，就算用14纳米、28纳米工艺，也能造出高性能晶片。韬也有中华文化「韬光养晦、厚积薄发」的意涵，也是华为近年屡被制裁、低调深耕的写照。

韬定律是中国第一次在全球晶片行业提出全新产业发展准则，打破西方沿用多年的晶片升级思路，也解决了中国在取得极致晶片工艺方面的困境，重新盘活现有的生产线，不用一味追逐顶尖纳米制程也能造出优质国产晶片。

6年来，面对外部制裁与技术围堵，中国科技产业主动破局，在晶片、基础软件、高端制造领域屡获新突破。进入「十五五」阶段，国际科技博弈加剧，外部压力持续存在，「韬光养晦」依旧是中国科技界前行的重要准则。

纪晓华