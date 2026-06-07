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有片︱黎家盈太空站最新画面曝光 单手操作仪器状态佳

即时中国
更新时间：16:18 2026-06-07 HKT
发布时间：16:18 2026-06-07 HKT

神舟二十三号飞船升空已经两周，包括香港女警司黎家盈的3名航天员，在中国太空站的最新画面曝光。可以看到，朱杨柱、张志远、黎家盈的状态极佳，已经并肩协作开展太空科学实验，还有3人一同吃饭的轻松场面。

其中一个画面，载荷专家黎家盈身穿浅蓝色外套，左手拉著太空站上方的扶手，全神贯注地操作电子仪器。另一个画面显示，黎家盈和两名队友，在一张小桌子上，一吃品尝太空餐，旁边还种植了一棵向日葵。另一个画面，看到3人聊天，喜笑颜开。

黎家盈太空站最新画面曝光。微博
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有网民留言指3名太空人脸部看起来有点浮肿，有航天专家回应说，这是正常的「太空脸」现象。在失重环境下，体液不再受重力影响自然下沉，而是向头颈部转移，导致面部组织充盈、视觉显胖。这种浮肿通常在身体适应后缓解，返回地球数小时至一周内会完全消退。

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