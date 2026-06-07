Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《躲猫猫》︱ 荷兰大叔10年访中港30城 纪录老城猫足迹

即时中国
更新时间：09:30 2026-06-07 HKT
发布时间：09:30 2026-06-07 HKT

一台相机，十载光阴，三十座城市，六千张猫照。今年62岁的居港荷兰摄影师马奕修（Marcel Heijnen），十年间辗转香港、广州、上海等地拍猫，今年整理出版四部猫主题摄影书《躲猫猫》。因一只只猫，马奕修走进香港老店，钻入广州窄巷，步入上海古寺与弄堂。于他而言，拍猫并非单纯记录萌宠，而是留住城市旧区慢慢消逝的模样。

▍中国组记者梁伊琪 ▍

谈起这场漫长的拍摄缘起，要回溯到2015年。马奕修对《星岛》记者说，当时他搬到香港西营盘，街头满是海味舖、杂货店与纸扎店，几乎每间都有「舖头猫」坐镇。这些猫不仅是守店捕鼠的得力帮手，牠们时而穿梭于层叠货架，时而懒洋洋趴在柜枱之上，与东主默契相依。

「拍猫可使人放低戒备」

香港市井独有的风情和趣味，让自幼在阿姆斯特丹成长的马奕修感到新鲜。他自此流连香港旧区，记录各种舖头猫的面貌。积累大量素材后，他开始好奇内地的猫咪生态。2016年，他首次走进广州、上海寻猫，2018年西九龙高铁开通后，往来内地变得便捷，足迹更延伸至潮汕、成都、重庆等地。

每到一座陌生城市，他习惯带着相机到处走，一天暴走十多公里，寻猫拍猫，宛如跟牠们捉迷藏。书名叫《躲猫猫》，恰是他自己的拍摄体验。

拍猫多年的他发现，猫通常只在传统旧区才能找到。「在香港，只有西环、深水埗比较多猫。而在内地，在很发达城市，或者崭新的商业区，几乎没有猫的踪影。猫几乎是传统生活方式的隐喻。」马奕修说。他拍猫从不挑剔品种，无论是老店家猫还是街头流浪猫，都成为他镜头下的风景。

相关新闻：全球唯一︱白熊猫野外露出影像再曝光 年约9岁变得更大只︱有片

「对我来说，拍猫很好玩，也是一个拍老社区、老店舖的好理由。」满头银发、气色红润的马奕修笑着说道。一张白人面孔行走内地小城本就惹眼，举起相机时容易惹人戒备，拍猫成为他的借口。「人们知道你拍猫，就对镜头不反感。」他说。

翻开摄影集，猫并非是照片的唯一主角：香港中药舖柜枱后，店主老夫妇从容地秤量药材，观者要留意看，才发现旁边纸皮箱内躲着一只褐猫；广州旧屋天台，一只白猫优雅踱步，但远处错落的广府镬耳屋更加抢眼；上海街市小店前，店主坐着发呆，小猫藏于他身后的灶头旁。

虽然他不会说中文，甚少与店主交谈，但他用自己的方式来记录旧城。只可惜，相片里不少街巷如今已不复存在。「内地发展很快，旧区一拆、盖新楼和商舖，猫就消失了。就算在香港，很多取景的街巷也不在了。」马奕修遗憾地说。

虽自小在欧洲大城市成长生活，马奕修却更偏爱老城的独特。拍猫十年，他在笔记本上罗列到访过的内地城市清单，足足有三十多个，很多是三四线城市，不太发达，更不是旅游热门地。譬如他上月刚结束潮汕之行，比起游客熙攘的汕头、潮州，他更珍视揭阳老城风貌。

「我喜欢探索那些不太发达的地区。如果超级发达，我反而没那么感兴趣。」马奕修进一步说道，「现代文化在全球各大城市都很相似，同样的商场、连锁店、高楼大厦。但当你走到旧区，你才能更了解那座城市的文化和历史，那是一座城真正的面貌。」

 

最Hit
胜和前「坐馆」被掴内情曝光 狱中欠同门「纹身忠」过百万赌债
突发
18小时前
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
01:43
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
政情
17小时前
00:08
暴雨下多区惊现水舞间 荃湾及会展站行人天桥天花灯罅喷水 网民忧触电
突发
4小时前
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
影视圈
13小时前
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
奇闻趣事
3小时前
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
饮食
20小时前
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
即时国际
3小时前
安德尊背宋芝龄「强吻」拍档玩大咗？遭林秀怡推倒在地两脚朝天 网民：打老人家系唔啱
安德尊背宋芝龄「强吻」拍档玩大咗？遭林秀怡推倒在地两脚朝天 网民：打老人家系唔啱
影视圈
16小时前
肝癌病人兼患急性肝炎 在公院治疗陷僵局 靠李嘉诚「治癌神器」重获新生 手术后癌指数近乎零
肝癌病人兼患急性肝炎 在公院治疗陷僵局 靠李嘉诚「治癌神器」重获新生 手术后癌指数近乎零
医生教室
2026-06-05 17:00 HKT
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
影视圈
16小时前