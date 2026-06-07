《躲猫猫》︱ 荷兰大叔10年访中港30城 纪录老城猫足迹

一台相机，十载光阴，三十座城市，六千张猫照。今年62岁的居港荷兰摄影师马奕修（Marcel Heijnen），十年间辗转香港、广州、上海等地拍猫，今年整理出版四部猫主题摄影书《躲猫猫》。因一只只猫，马奕修走进香港老店，钻入广州窄巷，步入上海古寺与弄堂。于他而言，拍猫并非单纯记录萌宠，而是留住城市旧区慢慢消逝的模样。

▍中国组记者梁伊琪 ▍

谈起这场漫长的拍摄缘起，要回溯到2015年。马奕修对《星岛》记者说，当时他搬到香港西营盘，街头满是海味舖、杂货店与纸扎店，几乎每间都有「舖头猫」坐镇。这些猫不仅是守店捕鼠的得力帮手，牠们时而穿梭于层叠货架，时而懒洋洋趴在柜枱之上，与东主默契相依。

「拍猫可使人放低戒备」

香港市井独有的风情和趣味，让自幼在阿姆斯特丹成长的马奕修感到新鲜。他自此流连香港旧区，记录各种舖头猫的面貌。积累大量素材后，他开始好奇内地的猫咪生态。2016年，他首次走进广州、上海寻猫，2018年西九龙高铁开通后，往来内地变得便捷，足迹更延伸至潮汕、成都、重庆等地。

每到一座陌生城市，他习惯带着相机到处走，一天暴走十多公里，寻猫拍猫，宛如跟牠们捉迷藏。书名叫《躲猫猫》，恰是他自己的拍摄体验。

拍猫多年的他发现，猫通常只在传统旧区才能找到。「在香港，只有西环、深水埗比较多猫。而在内地，在很发达城市，或者崭新的商业区，几乎没有猫的踪影。猫几乎是传统生活方式的隐喻。」马奕修说。他拍猫从不挑剔品种，无论是老店家猫还是街头流浪猫，都成为他镜头下的风景。



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「对我来说，拍猫很好玩，也是一个拍老社区、老店舖的好理由。」满头银发、气色红润的马奕修笑着说道。一张白人面孔行走内地小城本就惹眼，举起相机时容易惹人戒备，拍猫成为他的借口。「人们知道你拍猫，就对镜头不反感。」他说。

翻开摄影集，猫并非是照片的唯一主角：香港中药舖柜枱后，店主老夫妇从容地秤量药材，观者要留意看，才发现旁边纸皮箱内躲着一只褐猫；广州旧屋天台，一只白猫优雅踱步，但远处错落的广府镬耳屋更加抢眼；上海街市小店前，店主坐着发呆，小猫藏于他身后的灶头旁。

虽然他不会说中文，甚少与店主交谈，但他用自己的方式来记录旧城。只可惜，相片里不少街巷如今已不复存在。「内地发展很快，旧区一拆、盖新楼和商舖，猫就消失了。就算在香港，很多取景的街巷也不在了。」马奕修遗憾地说。

虽自小在欧洲大城市成长生活，马奕修却更偏爱老城的独特。拍猫十年，他在笔记本上罗列到访过的内地城市清单，足足有三十多个，很多是三四线城市，不太发达，更不是旅游热门地。譬如他上月刚结束潮汕之行，比起游客熙攘的汕头、潮州，他更珍视揭阳老城风貌。

「我喜欢探索那些不太发达的地区。如果超级发达，我反而没那么感兴趣。」马奕修进一步说道，「现代文化在全球各大城市都很相似，同样的商场、连锁店、高楼大厦。但当你走到旧区，你才能更了解那座城市的文化和历史，那是一座城真正的面貌。」