减肥获现金券︱湖南地区搞活动太踊跃 提早截止报名
更新时间：18:33 2026-06-06 HKT
发布时间：18:33 2026-06-06 HKT
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不少上班族常嚷著减肥，甚至不惜花钱请健身教练或营养师，以达成目标。湖南株洲芦淞区举办的减肥比赛引发关注。成功减肥参赛者，竟可获现金券。比赛接受所有区「上班族」报名，即时出现抢报情况。由于反应太踊跃，最终要提早截止报名。
据官方资料显示，该比赛由当地多部门主办，全区各机关企事业单位身体良好的工作人员均可报名。比赛由两个组，健康生活方式倡导组无报名门槛，「减重组」则须具备下列条件之一即可报名：体质指数（BMI）＞24，或者男性腰围＞90厘米，女性腰围＞85厘米。比赛时间为6月到9月，有专家为参赛者提供膳食、运动、中医三大维度的专业减重指导。活动有多个奖励，如每减10斤（5公斤）可换500元提货券，上不封顶，完成整个赛程有望获得礼品等等。
承办方芦淞区疾控中心工作人员表示，比赛全区所有有工作单位「上班族」均可参加，由于服务资源和能力有限，同时要保障质量，所以没有扩展到全民。名额很快满了，「名额是200多人，结果来了三四百人。」所以3天（6月3日到5日）的报名时长提前一天结束。
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