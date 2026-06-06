电梯变厕所︱外卖员一手提餐一手脱裤 40秒「就地解决」︱有片

日前，在湖南常德，一名外卖员在送餐途中，竟在电梯内一边手提外卖、一边脱裤子「就地解决」。他办完「大事」后，若无其事地走出电梯继续送餐。而他整个行径亦被闭路电视全程直击，画面曝光后随即引发全网轰动。

业主群组「炸开了锅」

据公共闭路电视画面显示，事发于6月1日下午2时许，一名外卖员前往湖南常德「保利时代」社区送餐。在电梯上楼期间，他竟当场蹲下，一手提著客人的外卖，另一手迅速脱裤原地排便。整个过程持续约40秒，在电梯抵达33楼后，他才不慌不忙地提起裤子，步出电梯继续送餐。

外卖员在电梯里排便。时速新闻

据悉，此事是有屋主查看公共闭路电视才意外揭发，而画面流出后更令业主群组彻底「炸开了锅」。

物管报警 彻底清洗消毒

屋苑物业管理公司也在6月3日证实此事，并已报警处理，清洁人员亦已对涉事电梯进行彻底消毒。物管承诺未来会加强检查外卖员并增加保安巡逻，严防类似事件再次发生；当地派出所则回应指案件目前仍在调查中。

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网民同情：平台机制逼人

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此事引起网友热烈讨论，许多人对其卫生习惯感到震惊与恶心：「对著闭路电视也能拉出来？」、「看完不想叫外卖了」、「震惊他排便的速度」。

不过，也有部分网民替外卖员的处境感到无奈，认为外卖平台机制逼人：「肯定是肚子不舒服，一时间找不到厕所，又著急送外卖」、「人有三急，可能实在憋不住了」、「他们没有固定厕所，上厕所都不方便，也挺难的」。