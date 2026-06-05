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快递员拍下老父容颜 女上班族发文掀乡愁

即时中国
更新时间：09:50 2026-06-05 HKT
发布时间：09:50 2026-06-05 HKT

一名长年在深圳打工的女子，近日用快递为陕西老家的7旬父亲寄钙片。快递员拍摄送达相片时，意外拍下父亲劳碌模样（见图），引发该女子鼻酸落泪。事件在网上传播后，大量异地打工网友分享相同经历，诉说对长辈挂念之情。

游子纷晒出同款照片

事主李女士在抖音发视频称，她独自在离家两千公里的深圳打工，近日给爸爸买了一瓶钙片，快递员在送达照片中刚好拍到父亲。照片中父亲头戴斗笠，脸上和手上都布满皱纹，她突然感慨万分，「从没有因为工作累和生活苦轻易落泪，此刻看到老爸模样，突然觉得自己还是个孩子，眼泪突然失了控……」

快递员拍下老父容颜，女上班族发文掀乡愁。
快递员拍下老父容颜，女上班族发文掀乡愁。
网民也纷纷分享快递拍到自己乡中亲人的照片。
网民也纷纷分享快递拍到自己乡中亲人的照片。
快递员拍下老父容颜，女上班族发文掀乡愁。
快递员拍下老父容颜，女上班族发文掀乡愁。

李女士称，她老家在西安周至县竹峪镇，因路途遥远，每年只有过年和父母生日时才会回老家。父亲已70多岁，因常年操劳，腿脚一直不太舒服，贴心的她长期给父亲购买钙片。

她在网上发布此事后，不少网友留言并晒出同款照片：「爷爷在住院，给他点的饭，特提备注让外卖员拍一张照片发给我」「给奶奶叫外卖，骑手拍的奶奶，想奶奶」。有网友直言，「一张小小的送达照片，牵出无数游子的思亲之念」。

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