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宇树科技︱机械人新疆「卖武」失手 Side Kick踢低男童︱有片

即时中国
更新时间：15:15 2026-06-04 HKT
发布时间：15:45 2026-06-04 HKT

宇树科技价值20万人民币的G1机械人，在新疆一景区表演武术时疑失手，一个Side Kick（侧踢）将围观的男童踢至站不起来。

家长不满园方态度

事主日前到新疆3A级景区乌鲁木齐植物园游乐园游玩，网上热传的影片显示，现场戴蓝色假发的机械人在表演功夫，吸引大量儿童及家长围观和拍摄。

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机械人在「彩虹」地毯上不断挥舞拳头和踢腿，并不断向前移动身体，但突然一个转身使出跆拳道中的招牌动作Side Kick，在旁边观看的一名穿紫色T恤，年约6岁的男童走避不及，被机械人穿心腿踢中，痛得他立即弯腰大叫站不起来。在场另一位男童把他往后，以防再被机械人追袭。闯祸后的机械人立即停止表演，并向后退。

据大河报报道，被踢男童的家长称，当时已经报警处理完了，所幸孩子没事，但对负责人的态度很不满意，事发时工作人员毫无反应。

机械人踢人的影片在网上广传，涉事植物园在短片平台连发多条机械人影片，片中机械人颈上挂著「我错了，都怪师父是张三丰」的牌子，并出现机械人道歉的内容，疑似回应事件。

大河报6月3日，致电该植物园游乐园查询事件，但被对方挂断电话，此后一直无法接通。

乌鲁木齐高新区文旅部门指，涉事游乐园由乌鲁木齐市园林管理局管理。大河报致电乌鲁木齐市园林管理局林业和草原局，工作人员均指负责人在忙，稍后回复便挂断电话。

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