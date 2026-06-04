全美一叮｜四川男携8国产机械人登台 劲舞震撼全场获全票晋级｜有片

美国著名选秀节目《全美一叮》（America's Got Talent）近日迎来一场充满科技感的演出。一名26岁来自四川的青年，带领8部由中国研发的「宇树」人形机械人在舞台上共舞。其精彩表现不仅震撼全场观众，更获得评判一致赞赏，最终以全票通过顺利晋级下一轮赛事。

宇树机械人屡展灵活身手

据新华国际报道，该集节目于当地时间6月2日晚播出。参赛者吴宇飞巧妙地将舞蹈艺术与现代科技结合，与8部宇树机械人展现出高度默契的群舞。机械人流畅的动作及精准的配合令在场人士惊叹不已。节目评判对表演给予极高评价，连声赞叹：「太了不起！太壮观了！太疯狂了！」吴宇飞凭借此项结合中国硬科技的创新演出，成功俘虏评判团，获全票通过晋级。

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事实上，国产人形机械人展现灵活身手在内地已非新鲜事。在2026年的央视春晚舞台上，宇树机械人便曾参与演出，大秀武术及跑酷（Parkour），其动作的流畅度与稳定性早已惊艳全国观众。此外，另一款国产「众擎机械人PM01」亦曾完美复刻香港著名影星周星驰电影《功夫》中的经典「斧头舞」场面，一度引起网络热议。

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黄仁勋：全球机械人产业将高度依赖中国

近年来，中国人形机械人在海外市场屡获关注，其背后的中国产业链在全球市场中亦逐渐占据举足轻重的地位。《华尔街日报》早前报道指出，虽然美国目前仍掌控机械人「大脑」所需的高端晶片及核心运算技术，但中国在人形机械人的硬件制造生态上，已具备无可匹敌的主导优势。

晶片巨头辉达（NVIDIA）行政总裁黄仁勋近日在一档播客节目中亦公开承认，中国在微电子、电机、稀土以及磁体等机械人基础技术领域，均处于全球顶尖水平。他更坦言，未来的全球机械人产业将在很大程度上依赖中国的供应链。