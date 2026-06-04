世界游泳冠军︱「自爆」与未成年粉丝有性关系 季新杰：被盗号造谣

「在我与女朋友谈恋爱至今，我最少与30多人裸聊约炮，且到处散发自己隐私部位照片……」中国游泳世界冠军季新杰的微博帐号，前日发布疑似被女友爆料私生活混乱的长文，文章还提及他与未成年粉丝发生性关系，在更衣室拍摄汪顺、闫子贝、孙佳俊等运动员洗澡视频售卖等。该文随后被删除，季新杰称微博帐号被盗号，内容非其本人发布，相关言论不实。

文章提到，每次比赛都是季新杰与粉丝发生关系的时机，当中甚至包括未成年人，屡次被女友发现后下跪认错。文章称所述如实，绝无半点添油加醋，批评他的所作所为「无论出于男朋友，还是出于运动员、人民教师、人民警察的身份，都触及道德法律底线」。

现年29岁的季新杰效力于山东游泳队、国家游泳队，曾获世界游泳锦标赛男子4x100米自由泳接力和男子4×200米自由泳接力冠军。

去年4月，他经公安系统招录考试获得入警入编资格，成为中国公安体育协会注册的「警地联合培养运动员」。在去年11月全运会上，季新杰代表公安民警参赛，获得男子200米自由泳亚军。