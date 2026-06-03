广州妇养生馆「免费洗脚」变消费¥18万 周身债做清洁还钱

香港北上消费，不少店舖都以免费体验作招徕，但稍一不慎，随时堕入消费陷阱。广东电视台周一（1日）报道，广州58岁郭姨早前到当地一间叫「福顺堂」接受了一次「免费洗脚」体验，最终先后被诱导消费超过18万元（人民币‧下同）。

网贷逾10万元

期间，职员指郭姨身体有毛病，要继续做养生。自此，郭姨就堕入一个如黑洞般的消费局面，他陆续花费超17万元做养生。养老钱被榨干后，职员就要她向银行贷款。由于她只有绑定一个银行户口，未能从其他银行贷款，最终职员要她从「花呗」等网贷逾10万元，还要求对子女保密。

郭姨忆述，福顺堂工作人员多次带她到其他养生点，接受免费「检查」，按摩了几个部位后，就说有中风的前兆，如果再不调理，就会偏瘫。

检查后称客人有中风先兆

郭姨女儿曾到涉事养生馆了解，职员认为交易过程，成年人是自愿接受，否认对客户有所谓死缠的行为，认为如今是各执一词。郭姨向电视台哭诉，自己为了事件而患抑郁，为了尽快还债，更要找清洁工作，每月要还款4000元。

家属已向相关部门投诉举报，涉案福顺堂健康管理中心仍正常营业。