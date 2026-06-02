家贼难防︱湖南公司4员工 3年狂偷值¥400万鸡蛋

湖南一公司4名员工与他人里应外合，3年内偷走公司价值400万元（人民币‧下同）的鸡蛋。日前，石门县法院对案件宣判。

案情指，吴某、金某、陈某、唐某四人均为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称「湘佳公司」）员工，在非种蛋库从事保管员工作。2021年1月至2024年9月，姚某、王某在向湘佳公司购买鸡蛋的过程中，分别与吴某等四人勾结，利用吴某职务便利，通过更改鸡蛋出库件数、虚报数据、多提少记等方式侵占湘佳公司价值超400万元鸡蛋。6人非法获利11万多元至388万多元不等。



法院认为，6名被告人行为均构成职务侵占罪，判各人入狱四年九个月至九个月不等，另罚款30万元至10万元不等。



极目新闻报道，涉事公司职员今日（2日）表示，案件发生有3年，公司发现后，第一时间报案，涉案人员已经离职，涉案时间是连续的，对公司没有产生什么影响。

