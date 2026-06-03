浙江孕妇遭专家儿代诊后小产 上门质问名中医剪脚甲懒理

浙江有孕妇挂号一间医院的专家中医，面诊时却变成对方的儿子，之后疑该代诊中医误诊，导致小产。孕妇及其家人回医院找到涉事专家中医提出质询，对方竟然懒理自顾自剪脚趾甲。

百姓关注报道，尹女士4月时因头晕不适，挂号金华婺城区人民医院中医科「名中医」方国伟的专家号，但面诊时，却变成其儿子方存远。

涉事医院指已将方国伟停诊。

尹女士指，方存远当时未有仔细为她检查问诊，便断定她是「邪闭经络症」，开了当归、丹参、散血连等药物，之后尹女士先兆流产最终胎停。

5月15日，尹女士及家人到医院找到方国伟，向他质询由儿子代诊，以及是否有误诊等问题时，方国伟却未有理会，一直低头当众剪脚趾甲。

5月29日婺城区人民医院指方国伟已停诊，婺城区卫健局回应称正按流程处理，「该停诊的停诊，该扣钱的扣钱」。