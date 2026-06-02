冷血家长︱无视儿子摇摇板反复抛挞 江苏男童「玩死」小狗

江苏有小男童，将小狗放在摇摇板上反复将其抛落地，最终令小狗死亡，目击者指，小童家长当时在场却未制止，事件引起网民强烈批评，认为家长放任残酷对待动物。

网民：恶魔都是从小培养

江苏有网民近日发片，指日前看到一名年仅几岁的小男童，在儿童游乐场玩摇摇板，男童将一只小狗不断放上摇摇板，然后大力摆动，将小狗抛落地。

拍摄者指，当时因见男童家长在旁，以为会制止，所以未敢上前阻拦。约20分钟后回到现场，结果小狗已被虐死。承认对自己未有及时阻止男童恶行，令小狗惨死深感后悔，所以将事件的影片公开，希望大家不要虐待小动物。

网民纷纷留言指责，「别让天真变成残忍的借口」、「行为恶劣，家庭教育严重缺失」、「游乐设施变虐宠凶器」、「好可怜的小狗啊」、「别让无知演变为残忍」、「家长也是够无语的，也不阻止一下」、「果然恶魔都是从小培养的」、「冷漠残忍，教育出了大问题」、「怎么对小动物，将来就会怎么对父母吧」。