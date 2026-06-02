兽父群组︱「穿小棉袄」成乱伦暗号 互换女儿侵犯狎玩恶心对话曝光

内地网络近日疯传有一群兽父在短片平台设立群组，以「穿小棉袄」为暗号，分享与未成年女儿乱伦，对话甚至涉及互相交换女儿性侵，引发网民强烈谴责。官方至发稿时未就事件有通报。

网民震怒吁警严查

「小棉袄」在内地专指贴心、孝顺的女儿。近日有网民在中外社交平台，分享多张聊天截图，指有人设立群组，以「小棉袄」做暗语，大肆评论疑似与未成年女儿乱伦、交换女儿性侵等话题，出现「互换小棉袄」、「谁家小棉袄借我穿一下」、「穿棉袄有没有吐里面，注意避孕喔」、「买棉袄」、「有偿、无偿交换」、「都穿几年了」、「我家的才12」、「初中生」等对话，甚至有人分享穿著清凉的女童照片。

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帖文引发大量网民留言表达震惊与愤怒，「这比美国爱泼斯坦案的萝莉岛还要恶心、变态，连自己的亲生骨肉都下得去手，简直畜生不如」、「最可怕的是，点进去这些人的个人主页，看起来都是正常的普通人」、「原来身边潜伏这么多恶魔」，呼吁有关部门进一步追查。



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涉事的短片平台在事件发酵后，指已将相关群组无限期封禁，强调高度重视未成年人保护工作，对于任何涉嫌侵害未成年人权益的内容与行为均采取严格处置措施。平台同时保存相关资料，并已向主管机关报告，配合后续调查工作。

内地执法单位至发稿时，未就事件有回应。