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深中通道︱西人工岛建全球首间机械人酒店 迎宾送餐巡逻一脚踢

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更新时间：11:28 2026-06-02 HKT
发布时间：11:28 2026-06-02 HKT

深中通道西人工岛将建全球首间全机械人服务的智慧酒店，酒店运作的全流程也有机械人参与，由迎宾接待、物资补给、餐食递送、收盘回收，全域清洁，到保安巡逻，也由机械人代劳。

「守岛人」征集计划全球启动

据深圳发布消息，5月31日深中通道西人工岛举行「全球首个机器人服务酒店签约盛典」，深圳文旅与深圳普渡机械人公司合作，建造全球首个全流程机械人服务的智慧酒店。

未来，该酒店的运作，从迎宾引导、物资补给、餐食递送、收盘回收，全域清洁、互动陪伴、保安巡逻等多元场景，均会由普渡推出的不同机械人执行。

酒店规划44间高端客房及餐厅、健身房等功能区域。

与此同时，西人工岛面向全球发起「守岛人」征集计划。活动将采用线上报名、线下体验平行的形式，招募一批热爱海岛、向往宁静、乐于分享的「守岛人」，驻守西人工岛，守护这片湾区明珠。本次招募将设定真实面试环节，优中选优，让守岛体验更具仪式感。

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