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父母最爱画面︱武汉男童水果摊专心温习成热话 家长羡慕：我家孩子跌纸都回头望

即时中国
更新时间：07:30 2026-06-02 HKT
发布时间：07:30 2026-06-02 HKT

不少香港中小学正值学期考试日子，不少家长都要「陪太子读书」，加上平时教导功课的日子，子女能自动自觉专心学习，是不少父母的最大心愿。

近日，湖北武汉一名在父母水果摊专心温习的男孩，被人将其背影拍下来，影片流出后，瞬即引起家长们的共鸣和羡慕，大家都希望自己子女都能一样专心。

上周六（5月30日），虽然水果摊扩音器每分钟播一次叫卖声，但店主的儿子却背对人群，端坐在桌前，在灯下认真做功课。一份做完，再取一份，全程没有东张西望。

即使身处嘈杂的水果摊，男童仍专心温习功课。《湖北日报》
即使身处嘈杂的水果摊，男童仍专心温习功课。《湖北日报》
即使身处嘈杂的水果摊，男童仍专心温习功课。《湖北日报》
即使身处嘈杂的水果摊，男童仍专心温习功课。《湖北日报》
即使身处嘈杂的水果摊，男童仍专心温习功课。《湖北日报》
即使身处嘈杂的水果摊，男童仍专心温习功课。《湖北日报》
男童父母大赞儿子专注力强。《湖北日报》
男童父母大赞儿子专注力强。《湖北日报》

水果摊叫卖声不断

内地「极目新闻」报道，男孩是当地三年级学生。孩子妈妈表示，孩子还没出生时，夫妇就开店。孩子出生后，一直带在身边。每周六下午2时到6时，他都会在店里做功课。周日，夫妻就带他出去放松。

对于儿子能专心温习，妈妈自豪表示：「他学习成绩也很好，在班里数一数二。」爸爸补充说，从幼儿园（香港称：幼稚园）开始，自己就刻意锻炼孩子的定力，放学回家先坐下来、静下来，再开始画画、写字、看书。儿子现在很爱看书，看书时喊他也不回头。

运动表现同样出众

除了学术成绩，男孩运动成绩也不俗，其中仰卧起坐全级排名第一，跳绳也名列前茅。爸妈亦会陪他打乒乓球、羽毛球。当完成功课，男孩就会在店帮忙招呼顾客。

男孩专心做功课的影片被当地传媒报道，即时引起网民热议，「强者从不抱怨环境」、「我以前就是这样，练就了我的专注力」、「我家孩子，就是一张纸掉地上，都要转头看」。

 

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