中国观察：香会画风突变 中美休战中日交锋

多年来，新加坡香格里拉对话会的重头戏都是中美博弈，台海更是美方每届必提的焦点。但本届画风突变，「习特会」后中美关系迎来回暖窗口期，美方主动收起对华强硬锋芒，而日本则强势站上前台，让往年热闹的「中美对垒」换成了今年的「中日交锋」。

美防长演讲未提台湾

中美元首上月在北京敲定中美构建「建设性战略稳定关系」的新定位，也为本次香会定下调子。去年还大肆渲染台海危机的美国防长赫格塞思，今年的演讲辞完全褪去往年的火药味，全程不提台湾问题，只隐晦提及第一岛链，对于中国军力发展也只是一笔带过。

日本防长小泉进次郎（左）首次现身香格里拉对话会。美联社



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美国主动退一步，日本却趁机往前冲。首次亮相香会的日本防长小泉进次郎，直接承包了对华狠角色。对于中方质疑日本走向「新军国主义」，这位日本「政二代」演讲时主动反击，倒打一耙。他用英语说：「想一想：有的国家（暗示中国）拥有庞大的核武库和战略轰炸机；日本两者皆无，却被贴上『新军国主义』的标签，这难道不奇怪吗？」

在今年的香会上，中国并未派出国防部长等高层与会。对此，小泉语带讽刺地说：「我有些难过，这次不能与（中国对口官员）会面，但日本始终对对话敞开大门。」在问答环节，交锋气氛急速升温。中国国防大学沈志雄大校尖锐地问小泉，日本首相高市早苗在澳洲向澳方二战中阵亡士兵表达哀悼，「请问，日本政府是否准备以同样严肃和明确的方式，回应中韩和东南亚受害国的关切？」



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面对此难以辩驳的历史问题，小泉避重就轻，没有正面回答，反指「中国持续以较高水平增加国防开支」。

本届香会截然不同的博弈格局，恰恰凸显高层外交对双边关系的决定性作用。此前中美元首会晤稳住双边大局，让美方收敛对抗姿态。相反，日相高市发表涉台错误言论，触碰中方红线，直接导致中日高层交往中断，这是本届香会中日分歧集中爆发的主因。

纪晓华