外卖新规︱内地明实施 用「一撕无法复原」封签否则可拒收

近年来，外卖餐饮已成为内地费者的日常，但各类问题，如食物安全或「幽灵外卖」等亦随之现。6月1日开始，国家市场监督管理总局发布的《网络餐饮服务经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》（下称《规定》）将正式实施。



《规定》要求，专门从事外卖服务、不提供堂食的外卖商家必须在其主页面显著位置设置「无堂食」标识，外卖网店名称必须与实体经营门面招牌名称保持一致。此外，商户必须使用统一食安封签，严禁用胶带、订书钉替代，消费者发现无封签或封签破损可当场拒收。



《潇湘晨报》报道，美团食品安全负责人表示，新规要求既不提供现场就餐，也不能持续自提的商家打标。6月1日起，美团将让商家自主设置「有/无堂食」「有/无明厨亮灶」等标识，标识会在商家列表页、商家主页面显著位置展示。



广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬认为，新规落地是行业监管的升级，更是对消费者权益的全面保障。其中强制使用「一次性、撕开无法复原」的封签要求不仅影响消费者，实际上是让商家、骑手等多方共赢的举措。



如果封签做好了，内容物就不会洒漏出来，对商家的整个品牌形像、食品安全都有保障，也能降低骑手被差评的概率，在二次运输的过程中更加放心、安心。