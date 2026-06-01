清华硕士︱广州妹北京创业纹眉 吸引香港等大湾区客月入达¥10万

广州90后女孩Yoyo，毕业于中国传媒大学本科、清华大学美术学院硕士，曾考入编制教师，任职网络大厂，去年转换跑道创业，在北京做北漂纹眉师，又常常回广州服务大湾区的客户，最高月入达10万人民币，她高端学历转做纹眉师的故事，一度成为微博热搜。

高铁穿梭京穗两地

Yoyo拥有高学历，又能在大机构或编制过上安稳生活，却决定放弃许多人争崩头的舒适区，不仅令外界难以理解，Yoyo母亲起初也大力反对。Yoyo表示，由于难以适应被动接任务的工作，最终决定辞职。因在学生时代，曾经以3000元报酬，帮纹眉师纹眉，知道这行业利润可观，于是经过一年练习准备，2025年创立工作室，全职纹眉。

她坦承，创业之初，母亲也极不谅解，认为独女的工作不够体面，幸获父亲无条件支持。

自高学历Yoyo从事纹眉「低端行业」的故事曝光后，也助她人气上升，每月收入有2-3万元，最多有达10万元。

Yoyo目前在北京和广州也有工作室，常常坐高铁两地跑，北京、广州的客人外，香港、佛山、深圳、东莞也有许多爱美的人慕名找她纹眉，「大家一小时就能到，所有事情都变得更高效、便利。」



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能获得客户认可，Yoyo指过去在高校接受的美术培训，帮助很大，「中国传媒大学的戏剧影视美术专业，学习人物整体造型。后来把这些应用到纹眉上」、「我关注的不只是五官细节，而是整个人整体的状态。」Yoyo表示，在清华的学习，也让自己更关注美的基本原理，审美也更全面，全都对纹眉事业有助益。

她认为整体形象设计，和纹眉是相通的。每个人都不一样，职业、性别、喜好、穿著都不同。纹眉师要做的是帮客人找到适合自己的风格。

对于有人认为Yoyo专做纹眉师，是其父母对她的教育投资失败。Yoyo则不认可，她指，「在学校里见识到的东西，是无法用金钱弥补的」、「考上好学校、在学校里的生活，是我当时追求的，让我内心快乐。毕业后我觉得赚钱会让我快乐，于是努力往前走。每一步都让我快乐，这就够了。」

Yoyo强调，以后还可以转去做其他行业，大学学到的东西都不会浪费。