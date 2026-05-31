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罗湖口岸︱北上男鬼祟贴墙走 揭口香糖盒藏大麻烟

即时中国
更新时间：11:38 2026-05-31 HKT
发布时间：11:38 2026-05-31 HKT

罗湖海关近日有男旅客入境时，因刻意贴墙边走，引起海关注意，截查下发现其口香糖盒内藏有1支净重0.15克的大麻烟。

海关发布消息，近日，罗湖海关在进境旅客携带的口香糖盒内查获大麻烟1支，净重0.15克。海关关员在对进境旅客进行监管时，发现一名男性旅客进入海关监管区未向海关申报。该旅客步伐很快，一直贴著墙边走，经过海关关员时刻意远离，关员随即对其进行拦截检查。

罗湖海关截查男旅客发现对方携有大麻烟。海关发布
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检查过程中，该旅客手部刻意遮挡正在被检查的物品。被要求将口袋内物品拿出检查时，该旅客很迟疑地从口袋掏出口香糖盒后又企图塞回包里。

经进一步检查，海关关员在该旅客携带的口香糖盒内发现疑似自制大麻烟1支。经现场检测，该香烟呈四氢大麻酚（THC）阳性。后经专业机构鉴定，上述物品检出四氢大麻酚成分，确认为大麻，净重0.15克。

目前，该案已移交海关缉私部门处理。根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国禁毒法》等相关法律规定，毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。

 

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