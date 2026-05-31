习近平9月访美前 特朗普或暂缓与赖清德通话

美媒报道，国家主席习近平今秋访美前，美国总统特朗普将暂缓与台湾领导人赖清德通话。习特会后，美国近日暂缓批准140亿（美元，下同）对台军售案。美国国防部长赫格塞思在被问及对台军售时称，任何决定都将由特朗普做出。

赫格塞思：对台军售应分开看待

外媒早前报道，美国对台的140亿军售案，将是历来金额最高的一次，涉及武器包括「爱国者三型」防空反导导弹系统，及先进地对空防空系统。

此前美方消息指，为确保美军拥有充足弹药用于对伊朗发动的「史诗级怒火」军事行动，决定暂停对台军售案。



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赫格塞思昨日被问及对台军售时回应称，对台军售案和弹药供应问题应分开看待，「我们的库存完全足以应付，无论是在当地还是全球各地」。对于任何对台军售的决定，都将由特朗普定夺。

白宫此前宣布，特朗普邀请习近平9月24日访美，中国驻美大使馆公使衔副馆长邱文星27日表示，习近平已同意于今秋访美，但具体日期仍待确定。美国哥伦比亚广播公司前日引述多名知情人士报道，习近平访美前，特朗普将暂缓与赖清德对话。

报道指出，特朗普5月中旬访华时，习近平曾表明要谨慎处理台湾问题，若处理不当，将令中美发生碰撞甚至冲突。此后特朗普两度表示，在决定是否批准对台军售前，将先与赖清德通话。