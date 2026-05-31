Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

习近平9月访美前 特朗普或暂缓与赖清德通话

即时中国
更新时间：09:02 2026-05-31 HKT
发布时间：09:02 2026-05-31 HKT

美媒报道，国家主席习近平今秋访美前，美国总统特朗普将暂缓与台湾领导人赖清德通话。习特会后，美国近日暂缓批准140亿（美元，下同）对台军售案。美国国防部长赫格塞思在被问及对台军售时称，任何决定都将由特朗普做出。

赫格塞思：对台军售应分开看待

外媒早前报道，美国对台的140亿军售案，将是历来金额最高的一次，涉及武器包括「爱国者三型」防空反导导弹系统，及先进地对空防空系统。

此前美方消息指，为确保美军拥有充足弹药用于对伊朗发动的「史诗级怒火」军事行动，决定暂停对台军售案。

相关新闻：特朗普将与赖清德通话 外交部：停止向「台独」势力发出错误信号

赫格塞思昨日被问及对台军售时回应称，对台军售案和弹药供应问题应分开看待，「我们的库存完全足以应付，无论是在当地还是全球各地」。对于任何对台军售的决定，都将由特朗普定夺。

白宫此前宣布，特朗普邀请习近平9月24日访美，中国驻美大使馆公使衔副馆长邱文星27日表示，习近平已同意于今秋访美，但具体日期仍待确定。美国哥伦比亚广播公司前日引述多名知情人士报道，习近平访美前，特朗普将暂缓与赖清德对话。

报道指出，特朗普5月中旬访华时，习近平曾表明要谨慎处理台湾问题，若处理不当，将令中美发生碰撞甚至冲突。此后特朗普两度表示，在决定是否批准对台军售前，将先与赖清德通话。

 
 
最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
影视圈
11小时前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
19小时前
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
投资理财
4小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
11小时前
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
2026-05-30 09:00 HKT
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
社会
14小时前
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
2026-05-30 10:00 HKT
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
2026-05-30 07:00 HKT
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇闻趣事
3小时前