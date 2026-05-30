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周六福为「售卖不合格足银手镯」致歉

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更新时间：10:45 2026-05-30 HKT
发布时间：10:45 2026-05-30 HKT

深圳市市监局早前指，内地知名珠宝公司周六福珠宝生产销售抽检不合格的足银手镯，被罚款739.75元（人民币‧下同），并没收违法所得231.17元。

5月29日，「周六福珠宝」微信公众号发布《关于足银手镯检测情况说明》：近日，公司一款足银手镯抽检相关事宜引发关注，由此给广大消费者带来的困扰，深表歉意，现就检测结果做情况说明。

单品只作表面检测

声明指出，本次抽检采用GB/T18043-2013表面检测方法，该方法针对饰品表层进行检测，易受银饰氧化、存放环境等因素影响。因涉事单品仅进行表面检测，未做破坏性检测。但依据该国家标准（GB/T18043-2013）第8.2条明确规定：表面检测结果不能单独作为产品质量不合格的判定依据。周六福表示，将同批次产品送至国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司（NGTC）按国标 GB 11887-2012进行破坏性检测，结果合格。

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