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神舟21号乘组完成在轨交接 搭乘神舟22号飞船今日返航

即时中国
更新时间：16:06 2026-05-29 HKT
发布时间：16:05 2026-05-29 HKT

中国载人航天工程办公室公布，神舟二十一号航天员乘组已完成全部既定任务，于5月28日与神舟二十三号乘组完成在轨交接仪式，移交了中国太空站的钥匙。

5月29日下午2时44分，神舟二十二号载人飞船与太空站组合体成功分离。分离前，神舟二十一号航天员乘组在地面人员配合下，完成了太空站状态设置、实验数据整理下传及留轨物资清理转运等撤离准备工作。

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神舟二十三号与神舟二十一号乘组完成在轨道交接。
神舟二十三号与神舟二十一号乘组完成在轨道交接。

 

神舟二十一号乘组三名航天员张陆、武飞、张洪章已在轨驻留近7个月，刷新了中国航天员乘组在轨驻留最长纪录。后续，神舟二十二号载人飞船返回舱将在地面指令控制下择机再入返回，东风著陆场已做好各项准备迎接航天员回家。

为何「乘神舟二十二号飞船返回」？

神舟飞船实行乘组与飞船「一对一」配置，各乘组均有专属飞船。但此前因神舟二十号飞船返回舱的舷窗玻璃被发现有贯穿性裂纹，不满足载人返回的安全条件，因此神舟二十号航天员换乘至已在轨的神舟二十一号飞船返回地球。所以，新发射的神舟二十二号飞船除运送神舟二十三号乘组上行外，亦负责接回神舟二十一号乘组。这是一船多用、资源优化配置的体现，属中国空间站常态化运营阶段的既定安排。

返航准备情况

东风著陆场已于5月27日完成航天员返回前的最后一次全系统综合演练。此次返航预计在黄昏时段著陆，搜救工作将经历昼夜交替，著陆场已沿用夜间搜救中成熟的无人机照明布设方案，确保视野清晰。针对航天员在轨近7个月的情况，著陆区还专门设置了航天员专用进出无障碍升降平台。目前，著陆场气象条件满足任务要求，各参试系统已做好准备。

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