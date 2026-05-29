Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《乘风》女星集体咽痛流鼻血 节目组否认宿舍甲醛超标

即时中国
更新时间：09:06 2026-05-29 HKT
发布时间：09:05 2026-05-29 HKT

内地知名综艺《乘风2026》（《乘风破浪的姐姐》第7季）开拍中，但曾沛慈、阚清子、孙怡、谢楠、范玮琪等多位参赛女星，近日集中出现咽痛、流鼻血、麦粒肿等身体异常症状，网民结合宿舍装修、入住时间等细节，质疑艺人宿舍甲醛超标。

对此，节目组昨发声明回应，已委托第三方专业机构做甲醛等室内空气质量检测，检测结果合格。

相关新闻：淘宝/拼多多网购床品「四件套」藏致癌危机？ 央视踢爆甲醛超标+有毒染料残留 附关键4招选购贴士

内地封面新闻报道，多位出现不适症状的艺人均居住在同一栋节目组宿舍，症状高度重合。其中，曾沛慈确诊急性咽喉炎，在排练时又突发流鼻血；孙怡也在公演前曝出患上麦粒肿，多位艺人相继出现嗓音嘶哑、反复流鼻血等情况。

有医学博主对此分析，这些呼吸道黏膜刺激、身体炎症等症状，与短期高浓度接触甲醛后的典型反应高度契合。

对此，节目组昨日回应，经检测，宿舍室内甲醛小于参考限值0.08 mg/m3，其他检测项目包括苯、甲苯、二甲苯等均低于参考限值，符合国家安全标准。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
向太爆一顶流男星当众向她下跪 为认契妈不理巨星身份 向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
10小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
16小时前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
16小时前
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
生活百科
21小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
00:17
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
奇闻趣事
2小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
2026-05-28 09:00 HKT
周亦卿2015年立遗嘱前9日赠长女周莉莉5432万元支票及五女周蕙蕙花园台单位，周莉莉收支票之余，对五妹亦获赠物业感到不满。资料图片
其士争产案丨2015年遗嘱订立前9日收父亲5432万元 周莉莉对周蕙蕙亦获赠花园台物业感不满
社会
14小时前
印度集体婚礼 42准新郎盛装赴会 最后0新娘现身
即时国际
5小时前
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 关爱队、分委会席位亦不保
01:34
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 民政署：接获辞任关爱队及分委会通知
社会
14小时前