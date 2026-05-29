《乘风》女星集体咽痛流鼻血 节目组否认宿舍甲醛超标

内地知名综艺《乘风2026》（《乘风破浪的姐姐》第7季）开拍中，但曾沛慈、阚清子、孙怡、谢楠、范玮琪等多位参赛女星，近日集中出现咽痛、流鼻血、麦粒肿等身体异常症状，网民结合宿舍装修、入住时间等细节，质疑艺人宿舍甲醛超标。

对此，节目组昨发声明回应，已委托第三方专业机构做甲醛等室内空气质量检测，检测结果合格。

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内地封面新闻报道，多位出现不适症状的艺人均居住在同一栋节目组宿舍，症状高度重合。其中，曾沛慈确诊急性咽喉炎，在排练时又突发流鼻血；孙怡也在公演前曝出患上麦粒肿，多位艺人相继出现嗓音嘶哑、反复流鼻血等情况。

有医学博主对此分析，这些呼吸道黏膜刺激、身体炎症等症状，与短期高浓度接触甲醛后的典型反应高度契合。

对此，节目组昨日回应，经检测，宿舍室内甲醛小于参考限值0.08 mg/m3，其他检测项目包括苯、甲苯、二甲苯等均低于参考限值，符合国家安全标准。

