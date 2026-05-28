河南女记者采访遭推撞｜近年记者屡遇袭 央视、新华社记者亦遭殃

河南大象新闻女记者采访杭州非法代孕机构遭推撞致骨折，引发舆论广泛关注。事实上，记者正常采访遭遇阻挠、暴力对待并非个例，就连央视、新华社等官媒记者也曾受到推搡袭击。

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央视记者被十几人围堵推搡

2024年3月，河北燕郊一个老小区餐饮店因燃气泄漏发生爆炸，央视记者在现场直播报道。突然间，两名黑衣男子上前挡住镜头，中断了记者的直播连线采访，演播室主持人也被突然打断震惊。后来网传影片显示，三名在现场报道的央视记者被十几个人推搡。

新华社记者遭袭击抢手机

2024年11月，在安徽合新高铁中铁七局施工现场，新华社《经济参考报》知名调查记者王文志、程子龙在调查工程质量问题时，遭遇施工人员阻拦和袭击，记者手机被抢夺，王文志右手受伤，有血迹和擦伤痕。王文志从业24年，发表多篇涉及环保、贪腐的重量级调查报道，屡获中国新闻奖。

官媒记者尚且屡遭阻碍，地方媒体一线记者遭遇暴力对待的情况，更是时有发生。2023年5月，极目新闻记者在贵州毕节织金县探访两名教师溺亡事发地时，遭不明身份人员挡路、辱骂甚至围殴，记者眼镜、手机被砸毁，身体受伤。

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去年7月，有消费者称购买的电缆低于国家标准，潇湘晨报、湖南都市频道、湖南爱晚频道及长沙政法频道等多家媒体记者前往湖南丰旭线缆有限公司进行采访。沟通中，该公司负责人突然冲出，将记者的摄像机砸碎，并推搡记者，试图抢夺记者手机。

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央视高级编辑郑根岭曾撰文直言，近年来抗拒媒体批评报道、暴力伤害记者的行为愈发频发。他表示，20年前社会普遍尊重新闻从业者，如今的媒体和记者真是「可怜得很」，经常看到记者被打的新闻，相关事件往往轰动一时，过后迟迟不见有关责任人受到应有惩处的报道，或者避重就轻给予从轻处分。

根据《新闻记者证管理办法》，记者依法从事新闻采访活动受法律保护，「任何组织或者个人不得干扰、阻挠新闻机构及其新闻记者合法的采访活动」。

郑根岭表示，无论是企业为掩盖问题暴力对抗新闻舆论监督，还是公权力滥用阻挠舆论曝光，抑或利害关系个人为阻挡批评报道大打出手，这些都属于违法行为，理应受到谴责、惩罚。他指出，保护记者，就是保护社会自我纠错的能力。